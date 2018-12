Rypin: zapłacili za psa fałszywymi banknotami

Rypińscy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu brodnickiego za oszustwo. Mężczyźni kupili owczarka niemieckiego, za którego zapłacili fałszywymi banknotami. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Do oszustwa doszło pod koniec października tego roku. Na policję zgłosił się mężczyzna i powiadomił, że został oszukany. Jak tłumaczył, dał ogłoszenie o sprzedaży swojego psa rasy owczarek niemiecki na jednym z portali ogłoszeniowych. Na ogłoszenie odpowiedziało dwóch mężczyzn. Przyjechali do mieszkańca Rypina dokonać transakcji. Za psa zapłacili właścicielowi żądaną kwotę 800 zł. Przekazali pieniądze na podwórku w zaciemnionym miejscu. Jak się później okazało, zrobili to celowo.