Rymań. 37-latka wjechała w stację benzynową. Teraz usłyszała zarzuty

- Pierwszy (z zarzutów - przyp. red.) dotyczy uszkodzenia mienia o łącznej wartości 20 tys. zł, na skutek wjechania samochodem marki bmw w budynek stacji paliw. Jednocześnie, uszkadzając konstrukcję budynku, doprowadzając do oderwania się jej elementów, podejrzana naraziła na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dwie pracownice stacji i funkcjonariusza policji - tłumaczył prok. Gąsiorowski.

37-latka usłyszała także zarzut wywierania wpływu na czynności policji. Miała zmusić funkcjonariusza do zaniechania próby jej zatrzymania, uderzając lusterkiem samochodu. Kobieta nie zatrzymała się również do kontroli drogowej.

Co więcej, jest także podejrzana o posiadanie nieznacznej ilości marihuany. Najwyższa kara, jaka grozi za popełnienie poszczególnych czynów, to odpowiednio do 3 i 5 lat pozbawienia wolności.