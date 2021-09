Rycerz Jana Pawła II skazany za pedofilię. Opiekował się ministrantami

Rycerz Jana Pawła II skazany za pedofilię. Jego czyn wyszedł na jaw po latach

W 2020 roku na policję zgłosiła się dorosła już kobieta, która opowiedziała o swojej traumie z przeszłości, wskazując jednocześnie Czaprackiego jako sprawcę. Jako dziewczynka należała do kościelnej scholii, której opiekunem w tamtym czasie był właśnie on. Jak oszacowali śledczy, stało się to mniej więcej jesienią 2003 roku. Sprawa trafiła do prokuratury, a 47-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie.