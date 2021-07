Rybnik. Miał bić pokrzywdzonego członkiem po twarzy. Prokuratura umorzyła śledztwo

W rybnickiej kopalni Chwałowice pod koniec ubiegłego roku miało dość do napaści na tle seksualnym. Po tym, jak między górnikami doszło do sprzeczki, jeden z nich miał chwycić drugiego za głowę, uderzając go przy tym swoim członkiem. Sprawa trafiła do prokuratury. Ta jednak wykluczyła tło seksualne, wobec czego śledztwo zostało umorzone.