Ruszyli z rannym na Rosjan. Dramatyczny moment walk o Krasnohoriwkę

Po tym jak Rosjanie przejęli Awdijiwkę, walki w obwodzie donieckim znów przybrały na sile. Ukraińcy depczą po piętach armii Putina i w czwartek potwierdziły się informacje o wypędzeniu żołnierzy armii Putina z miejscowości Krasnohoriwka. Agencja Reutera udostępniła nagranie z hełmu żołnierza z 3. Oddzielnej Brygady Szturmowej, który brał udział w jednej z akcji w tym miejscu. Na nagraniu widać dramatyczny moment walk. Dochodzi do wymiany ognia pomiędzy obiema stronami konfliktu. Gdy Ukraińcy wypędzają Rosjan z kolejnych terenów, nagle okazuje się, że mają poważnie rannego wojskowego. Udzielono mu pierwszej pomocy, pisząc na jego twarzy markerem dokładną godzinę podania dużej dawki morfiny i kilka szczegółów, jak do tego doszło, by medycy mogli od razu przystąpić do ratowania życia. Na nagraniu widać, że nagle żołnierze gen. Syrskiego znaleźli się pod ciężkim ostrzałem okupantów i byli zmuszeni pozostać w opuszczonym domu. Niespodziewanie zza zarośli wyłonił się ukraiński czołg, który wypędził ostatnich Rosjan z Krasnohoriwki, pozwalając medykom na dotarcie do wojskowych i przetransportowanie ich w bezpieczne miejsce. "Wróg nie miał zamiaru się wycofać i trzymał się każdego budynku. Rosjanie zostali z nich wyparci przy użyciu siły, kul i granatów" - przekazała 3. Oddzielna Brygada Szturmowa na Telegramie.