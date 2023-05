Ruszyli jednym czołgiem na wagnerowców. Nagranie z krwawej akcji w Bachmucie

Duże ryzyko Ukraińców w Bachmucie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać czołg T-80 ukraińskich sił zbrojnych, który samotnie zaatakował pozycję wagnerowców. W pewnym momencie następuje ostrzał z czołgu w kierunku budynków, w których znajdywali się ludzie Prigożyna i ich skład amunicji. Całą akcję z powietrza obserwował dron, którego operator przekazywał istotne informacje dla załogi czołgu, by misja się powiodła. Niewiele jednak brakowało, by Rosjanie wysadzili w powietrze maszynę Ukraińców. Obrońcy Bachmutu mieli duże szczęście. Pocisk z naramiennej wyrzutni rakiet trafił w ziemię, kilka metrów od czołgu. Cała akcja się udała, a Ukraińcom w T-80 udało się zniszczyć kryjówkę wagnerowców. Nagranie udostępnione przez agencję Reutera to kolejny dowód na pogarszanie się sytuacji członków grupy Wagnera w Bachmucie