Ruszyła wojna z patoinfluencerami. Będą zajęcia dla uczniów podstawówek

Według informacji z resortu, wojna z patostreamingiem na dobre ruszyła w tym półroczu i jest prowadzona na kilku frontach. Pierwszy to szereg szkoleń dla policjantów (łącznie ponad 200 specjalistów policyjnych). Drugi to cykl wykładów dla rodziców i nauczycieli, prowadzonych zarówno w sieci, jak i stacjonarnie, w kilku polskich miastach. Natomiast trzeci to cykl szkoleń dla uczniów, z których najważniejsze mają wystartować za kilka miesięcy.