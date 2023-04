Rusza wielka operacja. Tak będą śledzić ukraińskie produkty w Polsce

Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy zostanie wznowiony 21 kwietnia o północy. O to, jak będzie to zorganizowane, pytał wiceministra finansów Artura Sobotnia Patrycjusz Wyżga, gospodarz programu "Tłit". - To będzie trochę tak, jak z paliwami, towarami akcyzowymi czy wrażliwymi - odpowiedział gość Wirtualnej Polski. Dodał, że przejazdy będą podlegały kontroli satelitarnej w ramach systemu SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu - red.). - Czyli będzie dokładnie śledzony każdy kilometr, w którym porusza się dany pojazd - powiedział Artur Soboń. - Dodatkowo te pojazdy w pierwszym okresie będą konwojowane przez Krajową Administrację Skarbową, tak aby mieć 100 procent pewności - dodał wiceminister finansów. Pracownicy KAS będą sprawdzać, czy przejazdy zadeklarowane jako tranzytowe rzeczywiście zakończyły swoją trasę poza granicami Polski. Operacja będzie skomplikowana i czasochłonna, w związku z czym do jej realizacji będzie potrzeba więcej pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. - Funkcjonariusze KAS, którzy są w innych częściach Polski, są oddelegowani na granicę w województwie lubelskim - relacjonował Soboń.