Rusza proces ws. zabójstwa 10-latki z polsko-pakistańskiej rodziny

Wcześniej brytyjskie media informowały, że matka Sary, 37-letnia Olga Sh., poślubiła Urfana Sh., pakistańskiego taksówkarza, w 2009 roku. W 2017 roku doszło do rozwodu, a dwa lata później sąd przyznał pełne prawo do opieki nad Sarą i jej starszym bratem ojcu dzieci. Polka ujawniła, że od tego czasu mogła spotkać się z córką tylko dwukrotnie. Mimo tego, do 2021 roku utrzymywały ze sobą regularny kontakt telefoniczny, który został niemal całkowicie zerwany pod wpływem partnerki Urfana, Beinash B.