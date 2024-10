Kaczyński i Czarnek chcą mobilizacji wyborców PiS. Poruszenie przed kongresem

Co miał na myśli prezes? Stworzenie i uchwalenie nowej konstytucji. A jeśli to się nie uda - bo do tego trzeba mieć konstytucyjną większość, najlepiej 307 posłów, o czym prezes może dziś pomarzyć - to uchwalenie "aktów tymczasowych", które będą "podstawą działania demokratyczno-niepodległościowej władzy".