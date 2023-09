Zamordowali 10-letnią Sarę w Anglii. Nowe informacje o córce Polki

Jak podały wcześniej brytyjskie media, Olga Sh., 36-letnia Polka, poślubiła Urfana Sh., pakistańskiego taksówkarza, w 2009 roku. Jednak w 2017 roku doszło do rozwodu, a dwa lata później sąd przyznał wyłączną opiekę nad Sarą i jej starszym bratem ich ojcu. Olga Sh. ujawniła, że od tamtej pory tylko dwa razy pozwolono jej zobaczyć córkę, ale utrzymywały regularny kontakt telefoniczny do 2021 roku, kiedy pod wpływem Beinash B. został on niemal całkowicie przerwany.