Rusza proces kierowniczki z IKEA, która zwolniła pracownika za wpis przeciw LGBT

"Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: - Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich. A także: Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich" - napisał na forum Komenda. Dzień wcześniej wziął urlop na żądanie, aby nie uczestniczyć w wydarzeniu, które uważał za sprzeczne ze swoim sumieniem. Do kierownik do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA zgłosiło się kilku pracowników, którzy poczuli się dotknięci wpisem. Firma uznała, że wypowiedź Komendy naruszyła zasady życia społecznego i godność innych pracowników. W rezultacie pracownikowi wręczono wypowiedzenie.