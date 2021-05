Rusza matura 2021. Na start język polski. To trzeba wiedzieć

Matura 2021 - harmonogram. Kiedy wyniki?

Matura poprawkowa 2021. Wyjście awaryjne nie dla każdego

Na sierpień zaplanowano terminy matury poprawkowej. Warto jednak pamiętać, że nie każdy uczeń będzie mógł do niej przystąpić. Przypominamy, że podejść może do niej jedynie zdający, który nie zaliczył jednego z obowiązkowych egzaminów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). W przypadku, kiedy zdający nie zdał więcej niż jednego egzaminu, szansę na zaliczenie ich będzie miał dopiero za rok.

W celu przystąpienia do matury poprawkowej konieczne jest złożenie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu oświadczenia o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Taki dokument należy złożyć na ręce przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (najczęściej składa się go w sekretariatach szkoły).