"Ruski ład" w Polsce. Sienkiewicz podał przykłady

Zdaniem Donalda Tuska, który przemawiał w poniedziałek w Gdańsku, "PiS chce w Polsce wprowadzić nie polski ład, a ruski ład". O skomentowanie jego słów został poproszony w programie "Tłit" były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. - Tusk mówił wprost. System władzy konstruowanej przez Jarosława Kaczyńskiego, cele ekipy rządowej od 6 lat, są uderzająco podobne do agendy realizowanej w Rosji. To ten sam model społeczny, władzy, ten sam pomysł międzynarodowy. Rozbić Unię Europejską, uważać, że jest zła, przytulić się do Trumpa, a kiedy Trump upadnie, obrażać następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przecież to kalka z polityki rosyjskiej - powiedział Sienkiewicz. Jego zdaniem doskonałym przykładem "ruskiego ładu" w Polsce, będzie wtorkowe głosowanie w Sejmie. - Będziemy głosowali nad próbą likwidacji niezależnych mediów. Jeśli ktoś chce mieć ilustrację, co to jest ruski ład, niech obserwuje, co się będzie działo z niezależną, zbudowaną na prywatnym kapitale telewizją w Polsce. Będzie przejmowana czy też duszona przez rządzących: czy trzeba jeszcze jakiegoś dowodu? - zapytał gość programu "Tłit".