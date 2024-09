Wielki paraliż niemieckiego miasta. W centrum zawalił się most

Ciężki poranek dla mieszkańców Drezna. W środę nad ranem w niemieckich mediach pojawiły się nagrania z zawalonym fragmentem mostu Caroli w centrum miasta. Agencje AP i Reutera również udostępniły nagrania z miejsca zdarzenia. Okazało się, że do Łaby runął 100-metrowy fragment mostu. Doszło także do przebicia dwóch rur ciepłowniczych, co skutkuje przerwami w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców miasta i okolic. Teren został zabezpieczony przez służby, które próbują ustalić, jak doszło do katastrofy. - Obecnie dalsza część mostu również jest zagrożona zawaleniem. (...) Z tego powodu cały teren został przez nas zabezpieczony. Ponadto, z powodu pęknięcia dwóch dużych rur ciepłowniczych, mamy problem z dostawą ciepłej wody w całym Dreźnie, a także pod miastem - przyznał Michael Klahre, rzecznik straży pożarnej w Dreźnie. Jak podaje portal Deutsche Welle, zawalenie przeprawy powoduje w mieście chaos komunikacyjny. Nikt jednak nie ucierpiał. Zarówno ruch na moście w drugim kierunku, jak i transport wodny Łabą zostały wstrzymane na czas nieokreślony. Przyczyna zawalenia się mostu nie została jeszcze ustalona.