Rumuński generał gotowy odeprzeć atak. "Użyjemy całej mocy armii do obrony terytorium"

Gheorghita Vlad, wiceszef sztabu obrony Rumunii, w wywiadzie dla szwedzkich mediów zapowiedział, że jego kraj jest gotowy do odparcia ewentualnego ataku wroga. – W zależności od poziomu zagrożenia jesteśmy gotowi do zastosowania wszystkich środków militarnych do obrony naszego terytorium – stwierdził.