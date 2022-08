Rujnująca fala podwyżek dotarła do szpitali. "Tylko jeden nie liczy się z pieniędzmi, rządowy"

Padły przykłady podane przez dyrektorów. Szpital w Mławie, który nie generował strat w ostatnich latach, do końca roku może mieć 6 mln zł na minusie (budżet placówki to 50 mln rocznie). Szpital w Ostrołęce ma "chylić się ku upadkowi". Wicedyrektor spodziewa się kilkukrotnego wzrostu cen energii na najbliższym przetargu. W Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie brakuje pieniędzy na badania laboratoryjne. To w związku ze wstrzymaniem produkcji suchego lodu przez Grupę Azoty. Suchy lód potrzebny jest do zabezpieczania próbek, a laboratorium zamawia od kilku dni droższy lód zagraniczny.