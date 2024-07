Bodnar zapowiada. Będzie ruch ws. Romanowskiego

- Zobaczymy, w jaki sposób do immunitetu posła Romanowskiego podejdzie sąd drugiej instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące na to, że tutaj immunitet najzwyczajniej w świecie nie przysługuje - powiedział Bodnar na antenie RMF FM, nawiązując do decyzji sądu, który uznał, że Romanowskiego chroni immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. - Prokuratura złoży takie zażalenie - zapowiedział.