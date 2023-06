Ruch prezydenta ws. komisji. "Nie weźmiemy udziału"

Po podpisaniu ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów prezydent Andrzej Duda przygotował projekt nowelizacji. - Nie wiemy czy nowelizacja pana prezydenta trafi w ogóle pod obrady Sejmu. Nie weźmiemy udziału w pracach tej tzw. komisji weryfikacyjnej i nie będziemy delegować do niej naszych przedstawicieli - zapowiedział Michał Kobosko z Polski 2050. - Nowelizacja tego nie zmieni. Ona nie dotyczy sprawy najważniejszej, grzechu pierworodnego powołania tej komisji. Pomysł był taki, by na kilka miesięcy przed wyborami, a dosłownie na miesiąc przed wyborami (...) ograniczyć opozycji możliwość równoprawnego udziału w wyborach. (...) Żeby dać przewagę PiS-owi w kampanii wyborczej. (...) Słyszymy, że między panem prezydentem a prezesem Kaczyńskim nie ma zrozumienia ani zaufania, a jeden chce drugiego ograć. To ich wewnętrzne problemy. Problemem jest fakt powołania tej komisji. Jaki będzie efekt takiej konstrukcji? Powiększanie chaosu w Polsce, podnoszenie temperatury i emocji społecznych. W tym bałaganie prawdziwi agenci rosyjscy w Polsce będą się mieli bardzo dobrze - dodał.