Ruch Łukaszenki. Białoruś wysyła wojsko na granicę z Polską

Białoruś umieszcza rakiety przy granicy z Polską

Polonez i Toczka to systemy rakietowe, które mają za zadanie atakowanie celów naziemnych. Pierwszy z zestawów ma zasięg od 50 do 200 kilometrów. Drugi, w zależności od rodzaju broni, może dosięgnąć cele w odległości od 70 do 180 kilometrów.