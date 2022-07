Rozzłościły ją słowa prezesa PiS. Kaczyński porównany do Iwana Groźnego

- Jeżeli mówimy o słowach Jarosława Kaczyńskiego, to czasami się czuję, jakby w Polsce rządził Iwan Groźny i jakbyśmy wszyscy tutaj przeprowadzali egzegezę: Boże, co to on powiedział, co to z tego wyniknie, a jak jutro powie coś innego, to czyja głowa poleci. Ludzie, to nie on rządzi. Rządzi u was ten Morawiecki, czy kto rządzi? - wskazała polityk.