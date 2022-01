"Rozwiązaia znane są od dawna". Będą nowe obostrzenia?

Eksperci są zgodni, że w najbliższych tygodniach może nastąpić znaczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Czy w związku z tym rząd wprowadzi nowe obostrzenia? W piątek odbędzie się spotkanie premiera z Radą Medyczną. Zapytaliśmy prof. Andrzeja Horbana, jakie rekomendacje może usłyszeć Mateusz Morawiecki w sprawie restrykcji. - Rozwiązania są od dawna proponowane i od dawna wdrażane - powiedział. - Główny pomysł to jest nakłanianie ludzi do szczepień. Wszystko jedno jaką metodą - dodał. Horban apelował również, by media jak najczęściej powtarzały komunikat o skuteczności o bezpieczeństwie szczepień oraz zwracał uwagę, że w sieci publikowanych jest dużo nieprawdziwych informacji na temat pandemii.