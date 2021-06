Rozważali odsunięcie Przemysława Czarnka. Katarzyna Lubnauer komentuje

W sieci pojawiły się kolejne rzekome rozmowy z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. Z korespondencji wynika, że politycy PiS w czerwcu 2020 rozważali odsunięcie Przemysława Czarnka od kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Problemem miały się okazać wypowiedzi polityka dotyczące osób LGBT. Co na to posłanka KO Katarzyna Lubnauer? - Minister Czarnek nie powinien być ministrem, bo po pierwsze jest homofobem, po drugie jest dyletantem, po trzecie jest mizoginem, po czwarte jest zupełnie niezorientowany w kwestiach związanych z edukacją - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mamy do czynienia z człowiekiem, który bardzo silnie ideologizuje szkołę, szerzy nienawiść. Jego wypowiedzi nt. osób LGBT były pełne nienawiści i nawet obóz rządzący zauważył, że jest to szkodliwe z punktu widzenia kampanii Andrzeja Dudy. Ja bym powiedziała szerzej: to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia społeczeństwa. Dla bardzo wielu ludzi to sygnał do agresji, do nienawiści - podkreśliła.