Rozsierdził go wpis Donalda Tuska. Reakcja z PO

"Nie będzie ciepłej wody w kranie. PiS odrzucił poprawki Senatu, które miały chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed drastycznymi podwyżkami cen gazu" - napisał na Twitterze Donald Tusk. "Najbardziej gorliwy posłaniec brukselskich elit namawia do łamania unijnego prawa, bo tym byłoby przyjęcie tych postulatów. Paradna dwulicowość" - odpowiedział mu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Co na to szef klubu Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk? - Jacek Sasin nie jest w stanie obrazić nikogo, bo wiemy, że to jest człowiek, który za co się zabierze, to zepsuje. To Sasin odpowiada za olbrzymie ceny gazu w Polsce. To błędna polityka, bardzo zły kontrakt, który podpisało PGNiG, nowa formula ustalania cen. Ale przede wszystkim to Sasin i PiS odpowiada za przejedzenie 25 mld tylko w zeszłym roku z praw do emisji - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.