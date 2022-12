Rozpoznajesz tego mężczyznę? Zgłoś się na policję

To miał być piękny, romantyczny wieczór. Młoda gdańszczanka umówiła się w swoim mieszkaniu z poznanym na portalu randkowym mężczyzną. Wystarczyła chwila, by ten ją okradł. Policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który ma związek z tą sprawą. Proszą o kontakt osoby, które go rozpoznają.