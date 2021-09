Rozpoczęcie roku szkolnego. Morawiecki do uczniów: Cieszymy się, że wracamy do normalności

"Czas pandemii to wielka szkoła wzajemnej solidarności i odpowiedzialności. Zagrożenie epidemiczne pokazuje nam, że od naszych zachowań zależy także zdrowie i życie innych. Zachęcamy do przestrzegania zaleceń, obostrzeń i zasad obowiązujących w czasie pandemii. Postarajmy się, by powrót do szkół był dla wszystkich bezpieczny. Okazujmy też sobie jak najwięcej życzliwości i troski. Okres nauki zdalnej i pandemicznych ograniczeń dla wielu osób był czasem bardzo trudnym. Pomóżmy sobie nawzajem w powrocie do normalności poprzez większą cierpliwość, wyrozumiałość i empatię" - napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.