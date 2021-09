Rozpoczęcie roku szkolnego. Czarnek przedstawił plany Ministerstwa Edukacji

We wrześniu ma również ruszyć pilotażowy program resortu - Poznaj Polskę - w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W ocenie Przemysława Czarnka "jest to największa akcja wsparcia tego rodzaju w historii szkoły". - Takiego dofinansowania do wycieczek nigdy nie było - mówił minister.