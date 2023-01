Rozpad Rosji? "Trzeba to poważnie wziąć pod uwagę"

Amerykański politolog Alexander Motyl jest zdania, że porażka Kremla w wojnie z Ukraina staje się coraz bardziej prawdopodobna. A to oznacza, że w Rosji może dojść do wielkich przemian: Putin może stracić władzę, a Federacja Rosyjska może się rozpaść na mniejsze organizmy państwowe. "Najwyższy czas, by potraktować ten scenariusz poważnie" - pisze na prof. Motyl na łamach magazynu "Foreign Policy".