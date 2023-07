Rozpad Rosji coraz bliżej? Daniłow wskazuje na konkretne kraje

"To, co zaczęło się, jako próba naprawy tzw. Federacji Rosyjskiej, wkrótce zakończy się jej demontażem. Ludy Uralu, Syberii, Kubania, Kaukazu, narodowe republiki Tatarstanu, Baszkirii, Udmurcji, Jakucji i inne mają pełne prawo, zgodnie z prawem międzynarodowym, do samostanowienia, wycofania się z Federacji Rosyjskiej i utworzenia niepodległych i suwerennych państw" - pisze na Facebooku szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.