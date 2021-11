Rozmowy Putina z liderami Unii Europejskiej? Sceptyczny komentarz z rządu

W programie Newsroom WP wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński odniósł się do rzekomej rozmowy prezydenta Rosji Władimira Putina z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. - Byłbym bardzo ostrożny z dawaniem wiary w komunikaty służb prasowych Kremla i Łukaszenki - skomentował polityk. - Mieliśmy już sytuację, w której Łukaszenka twierdził, że dogadał się z Angelą Merkel ws. przekazania 2 tys. osób korytarzem humanitarnym, a resztę odeślę. Następnego dnia Niemcy to zdementowali. To było kłamstwo. To próba wbijania klina w jedność sojuszniczą Unii Europejskiej. Doskonale w Europie zdają sobie sprawę, że Putin jest partnerem niewiarygodnym - podsumował dyplomata.