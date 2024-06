Rozmowy o pokoju? Rosjanie atakują na całej linii frontu

W chwili, gdy przedstawiciele ponad 90 państw i organizacji międzynarodowych dyskutowali o tym jak przybliżyć pokój, na całej linii frontu w Ukrainie toczyły się zajadłe walki. Rosjanie nie ograniczyli ataków, wręcz je wzmogli. W sobotę na całej linii frontu doszło do ponad 90 starć. W niedzielę, do godziny 19 już do 88.