Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Strona rosyjska podkreśliła, że do tej pory nie ustalono, czy takie spotkanie jest potrzebne, ani gdzie i w jaki sposób miałoby się odbyć.

Możliwe spotkanie w lutym lub marcu

Agencja Reuters przypomniała, że Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej, w rozmowie z agencją RIA Nowosti zasugerował, że spotkanie Trumpa i Putina może mieć miejsce w lutym lub marcu . Według Słuckiego przygotowania do amerykańsko-rosyjskiego szczytu są na "zaawansowanym etapie".

Zarówno Donald Trump, jak i Władimir Putin, już wcześniej wyrażali chęć spotkania. Reuters podał, że prezydent USA chciałby poruszyć temat zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, co było jedną z jego obietnic wyborczych. Na początku kampanii wyborczej Trump zapewniał, że zakończy wojnę w pierwszych dniach swojej prezydentury, jednak później jego administracja wyjaśniła, że może to zająć do sześciu miesięcy od objęcia urzędu.