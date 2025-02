Trump próbuje zmieniać Federalną Komisję Wyborczą. "Akcja jest nielegalna"

We wpisie na platformie X Weintraub przekazała, że 31 stycznia otrzymała list z podpisem Trumpa informujący, że "niniejszym jest Pani usunięta ze stanowiska członka Federalnej Komisji Wyborczej (FEC) ze skutkiem natychmiastowym".

Weintraub, która należy do Partii Demokratycznej, napisała, że "są legalne sposoby wymiany komisarzy FEC, a ten do nich nie należy". "Miałam szczęście służyć amerykańskiemu narodowi powodując trochę dobrych kłopotów i to się szybko nie zmieni" - dodała.