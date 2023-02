Rozmowy Biden-Putin? Węgrzy zapowiadają "wielki problem"

We wtorek Joe Biden wygłosił przemowę podczas wizyty w Warszawie, zaś Władimir Putin przemawiał do narodu przed Zgromadzeniem Federalnym w Rosji. Tymczasem Węgrzy zwrócili uwagę na to, że najlepszym rozwiązaniem byłyby bezpośrednie rozmowy Bidena z Putinem.