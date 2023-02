Prezydent Czech twardo o Putinie. Słowa poniosą się do Moskwy

- Od początku agresji obserwujemy bardzo słabe wyniki rosyjskiej armii we wszystkich dziedzinach, zarówno jeśli chodzi o strategię, dowodzenie, jak i gotowość. Rosjanie popełnili szereg ogromnych błędów, co jest dobre dla Ukrainy. Ale nie powinniśmy nie doceniać zdolności Rosji do uczenia się na błędach - powiedział Pavel na antenie CNN. - Nie powinniśmy też lekceważyć dużej liczby rozmieszczonego rosyjskiego sprzętu, nawet jeśli może być on stary, oraz ogromnej liczby rosyjskich żołnierzy, nawet jeśli mogą być oni niedoświadczeni - dodał.