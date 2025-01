Rozmowa Trump-Putin? Kwaśniewski mówi o "zimnym prysznicu"

- Czy po wczorajszym przemówieniu Donalda Trumpa ma pan wrażenie, że to jest człowiek, który rzeczywiście jest w stanie przycisnąć do ściany Władimira Putina i zaprowadzić pokój w Europie? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski prowadzący program "Newsroom" w Wirtualnej Polsce zwrócił się do swojego gościa, byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. - Nie mam takiego wrażenia. Szczególnie po tym wystąpieniu, bo nic o tym nie powiedział - odparł Kwaśniewski. Jego zdaniem ewentualna rozmowa Trumpa z Putinem, może się dla tego pierwszego okazać "zimnym prysznicem". Pytany o argumenty, jakie Trump może mieć w rozmowie z Putinem, odparł, że jest ich wiele. - Natomiast problemem jest to, że Putin nie będzie tych argumentów przyjmował, bo Putin chce mieć Ukrainę na wyłączność - zauważył Aleksander Kwaśniewski.

