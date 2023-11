Rozmowa Hołowni z Bosakiem. Czego dotyczyła?

Polska 2050 poparła kandydaturę Krzysztofa Bosaka z Konfederacji na wicemarszałka Sejmu. Czy Paulina Hennig-Kloska podniosła za nim rękę z czystym sumieniem? - Tak, oczywiście. Uważam, że każdy klub parlamentarny, który został wybrany przez obywateli, powinien mieć swojego wicemarszałka i powinien mieć udział w planowaniu prac parlamentu. O tym mówią zwyczaje parlamentarne. Tak jak powiedziałam wczoraj z mównicy sejmowej, demokracja to nie tylko dzień wyborów. Partie, które wygrywają wybory, zbyt często przechodzą w mechanizm tyranii większości. Demokracja to też wsłuchiwanie się w głos mniejszości, z której zdaniem się nie zgadzamy i z tego powodu uważam, że Konfederacja powinna mieć swojego wicemarszałka - mówiła posłanka w programie "Tłit". O czym Krzysztof Bosak rozmawiał przed głosowaniem z Szymonem Hołownią? - To pewnie była rozmowa o tym, jak finalnie może przebiegać głosowanie. Pan Krzysztof Bosak pewnie pytał, czy będziemy popierać ich kandydata. To normalne rozmowy w parlamencie, gdzie chcemy pewne kwestie ustalić - dodała.

