Rozmowa Dudy z Tuskiem. Kancelaria Prezydenta wydała komunikat

Donald Tusk zaraz po zaprzysiężeniu poleciał do Brukseli

Zaraz po zaprzysiężeniu rządu w Pałacu Prezydenckim Donald Tusk ruszył w pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera. Poleciał do Brukseli, gdzie wziął udział m.in. w posiedzeniu Rady Europejskiej. Tam stanowczo wyraził swoje zdanie - Unia Europejska musi stać mocno po stronie Ukrainy. - Nie jestem w stanie pogodzić się z jakimkolwiek nastrojem apatii czy też zmęczeniem Ukrainą. To coś dla mnie nie do przyjęcia - powiedział Donald Tusk w Brukseli.