Rozmowa Duda-Biden. Minister odsłania kulisy

- Ta rozmowa była w bardzo dobrej atmosferze, w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Polska była w czasie tej rozmowy traktowana i występowała zgodnie ze swoją rangą, którą odgrywa w NATO i w Europie, ale też zgodnie ze swoją rolą, którą odgrywa w zwalczaniu kryzysu na wschodniej flance NATO, na wschodniej granicy Ukrainy. Ta rozmowa była bardzo dobra - mówił szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot o rozmowie Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Minister przekazał, że "wszystkie wypowiedzi prezydenta Bidena, zarówno w tej rozmowie, jak i w innych, świadczą o tym, że jest on zdecydowany wzmacniać wschodnią flankę NATO w sensie politycznym, a także w sensie militarnym, i że bardzo poważnie traktuje zagrożenia, z którymi mamy do czynienia na wschodniej granicy". Szrot pytany był również o plan najbliższych spotkań z zagranicznymi partnerami w tej sprawie. - Są planowane i się odbędą jeszcze przed świętami. Głównie chodzi o kierunek ukraiński - oznajmił. Dopytywany, czy chodzi o spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział: "Mam nadzieję, że sytuacja na to pozwoli, bo sytuacja jest dynamiczna".