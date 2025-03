Rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce? "Wzmocniłoby to siłę NATO"

Apel prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który wezwał Stany Zjednoczone do umieszczenia głowic nuklearnych na terytorium Polski, wywołał gorącą dyskusję w kraju. Do sprawy odniósł się m.in. premier Donald Tusk. Według byłego szefa BBN gen. Stanisława Kozieja Polska powinna być promotorem rozszerzenia programu Nuclear Sharing, ale powinna to robić w inny sposób.