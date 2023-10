Rozliczenie PiS. Lubnauer o priorytetach nowego rządu. "Kobiety nie powinny czekać"

W powyborczym programie Wirtualnej Polski posłankę Koalicji Obywatelskiej Katarzynę Lubnauer zapytano o rozliczenie afer rządu PiS. - "W 100 konkretach na 100 dni" mamy bardzo dokładnie wskazane, od kogo można zacząć. Natomiast my nie chcemy robić tego samodzielnie. Do tego potrzebna jest prokuratura, sądy, być może powinna być i powołana komisja śledcza. Nasi partnerzy na opozycji mają takie pomysły, jak komisja ds. rozliczeń afer PiS. Na pewno to będzie elementem naszego porozumienia – podkreśliła posłanka opozycji. Lubnauer została zapytana o priorytety dla każdego z ugrupowań, które mogą wejść w szeroką kolację opozycji demokratycznej. Posłanka KO podkreśliła tu, że konieczne będą kompromisy. – Uważam, że kobiety, które przyniosły zwycięstwo opozycji nie powinny czekać. Powinny uzyskać swoje prawa, ponieważ to one zagłosowały masowo na opozycję demokratyczną. Tak samo młodzi ludzie, którzy oczekują zmian w kwestii praw człowieka – związków partnerskich czy prawa do aborcji – przyznała Lubnauer. - Ta zmiana jest potrzebna. To element szacunku dla naszych wyborców, którzy tak masowo poszli do wyborów – dodała.