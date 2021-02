Rozłam w Zjednoczonej Prawicy? Jarosław Gowin zawiesza udział w Radzie Koalicji

Jak słyszymy nieoficjalnie, na posiedzeniu Rady Koalicji - które ma odbyć się w ciągu kilku dni - ma pojawić się za to Adam Bielan. On sam twierdzi, że pełni obowiązki prezesa Porozumienia. Jarosław Gowin przekonuje zaś, że Bielan został wyrzucony. Sytuacja wygląda na patową.

Ludzie Gowina twierdzą, że są odwoływani z programów mediów publicznych. - Usunięto nas z programów w TVP - przekonują nieoficjalnie stronnicy Gowina (telewizja nie odniosła się jeszcze do tych doniesień, przesłaliśmy do TVP pytania w tej sprawie). I przez to m.in. wicepremier miał zawiesić swoją obecność w Radzie Koalicji.