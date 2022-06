Rozłam w Rzymie. Poszło o Ukrainę

Minister jest uważany za zwolennika poczynań swojego szefa – bezpartyjnego premiera Mario Draghiego – w sprawie wojny na Ukrainie. Jego poparcie dla polityka szefa włoskiego rządu sprawiło, że stał się on niepopularny wśród działaczy Ruchu Pięciu Gwiazdek. Sam Di Maio stał na czele ugrupowania przez prawie trzy lata, od 2017 roku do czasu, gdy ogłosił swoją rezygnację w styczniu 2020 roku.Partia – targana wewnętrznymi sporami – kierowana była następnie przez tymczasowego przywódcę do czasu, gdy Conte został wybrany na nowego lidera ugrupowania w sierpniu, po rezygnacji ze stanowiska premiera w styczniu 2021 r.