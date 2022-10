"Są w rozkładzie". Putin niezdolny do reakcji

Po odbiciu przez Kijów Łymania nawet rosyjskie gwiazdy propagandy w krytycznych słowach oceniają działanie Rosji na froncie w Ukrainie. To kolejna oznaka tego, że zarówno militarnie, jak i propagandowo, coraz częściej widoczne są pęknięcia na budowanym przez Kreml obrazie. Wprost "rozkładem Rosji" nazwał ten stan gen. Janusz Bronowicz. Były Inspektor Wojsk Lądowych był gościem Wirtualnej Polski w programie "Newsroom WP". - Pierwsza, bardzo ważna kwestia to fakt, że Ukraina odzyskała inicjatywę taktyczną. Drugi fakt to mobilizacja. Jeśli wierzyć doniesieniom, stan państwa rosyjskiego - jeśli chodzi o obronność - jest w rozkładzie. W czasie pokoju system mobilizacyjny nie istniał, a nawet nie został poprawiony. Wyraźnie widać, że państwo nie jest przygotowane na działania wojenne - podkreślił ekspert. Więcej w materiale wideo.