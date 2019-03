Rozdźwięk w rządzie podczas rozprawy przed TSUE. "Byłem zaskoczony"

Pełnomocnik Prokuratora Generalnego Tomasz Szafrański złożył w czasie rozprawy przed TSUE wniosek o wyłączenie z postępowania prezesa Trybunału Koena Lenaertsa. Przedstawiciel MSZ nie kryje zaskoczenia jego decyzją.

Co ciekawe, Szafrański podkreślił, że złożył wniosek w imieniu prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wątpliwości co do tej decyzji ma jednak Bogusław Majczyna z Departamentu Prawa Unii w MSZ. - Byłem zaskoczony tym wnioskiem - stwierdził. Zaznaczył jednak, że nie ma sprzeczności między stanowiskami merytorycznymi. - Każdy z uczestników tego postępowania podejmuje takie środki procesowe, jakie on uważa za najbardziej zasadne" - zaznaczył. Dodał jednak, że wnioski o wyłączenie "raczej nie przyczyniają się do tego, aby to orzeczenie było korzystne".