Rozbili gang narkotykowy. Przestępcy działali w Hiszpanii pod przykrywką pomocy dla Ukrainy

Hiszpańskie służby od miesięcy były na tropie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała pod przykrywką pomocy dla Ukrainy. Elitarna grupa Guardia Civil weszła do domów i mieszkań 30 podejrzanych na terenie Malagi, Grenady, Kordoby i Sewilli. Co więcej, na wybrzeżu Costa del Sol w Andaluzji odkryto ogromną plantację marihuany, a do tego skonfiskowano prawie 800 tys. euro i sześć sztuk broni palnej wraz z amunicją. Marihuana była uprawiana w kilku miejscach w Andaluzji, a następnie pakowana i ukrywana w kartonowych pudłach, które były następnie przewożone w furgonetkach jako część karawany pomocowej w celu uniknięcia kontroli policyjnej i granicznej. Okazało się, że grupa Ukraińców handlowała dużymi ilościami marihuany na Costa del Sol przed wysłaniem ich do różnych krajów europejskich. "Ci Ukraińcy podróżowali do różnych miejsc w Andaluzji, gdzie pod ścisłymi środkami bezpieczeństwa transportowali już zapakowaną marihuanę i przechowywali ją w mieszkaniu w Maladze" - poinformowała w oświadczeniu Guardia Civil.