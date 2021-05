Róża Thun wśród europosłów żądających stosowania mechanizmu warunkowości

W piśmie wystosowanym do KE europosłowie podkreślają, jak ważnym elementem budżetu UE jest mechanizm "pieniądze za praworządność" i zwracają uwagę, że mimo jego uchwalenia, KE nie wykonała żadnych kroków, które pozwoliłby go zastosować. "Regulacja ta obowiązuje od stycznia tego roku, ale do dziś Komisja jej nie wykorzystała. Nie wykonano nawet pierwszego kroku, polegającego na wysłaniu pisemnego powiadomienia do krajów członkowskich" - napisali.