Kopalnia Turów oraz Nord Stream 2. Krytyka polskiej dyplomacji i "rozczarowująca wypowiedź" Joe Bidena

Porozumienie między Polską a Czechami w sprawie kopalni w Turowie jest możliwe? - Trzeba uczciwie zacząć rozmawiać z Czechami, oni wczoraj powiedzieli, że właściwie żadnych rozmów nie prowadzono do momentu arbitrażu w TSUE (…). Czeski premier na konferencji generalnie nazwał polskiego premiera konfabulantem i kłamcą - mówił w programie "Tłit" Marcin Kierwiński. Poseł PO dodał, że wydaje mu się, iż "polska dyplomacja od dłuższego czasu przebywa na przedłużonym weekendzie". - Dyplomacja to sztuka bronienia własnych racji. PiS postawił wszystko na Trumpa i ma fatalne relacje z Waszyngtonem. Dziś czas to zmienić - ocenił z kolei wypowiedź amerykańskiego prezydenta. Joe Biden w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że nie nałożył twardszych sankcji na Nord Stream 2, ponieważ budowa gazociągu zaczęła się przed jego kadencją, jest prawie zakończona, a restrykcje uderzyłyby w relacje transatlantyckie. - Rozczarowująca wypowiedź. Widzimy, co ostatnio dzieje się na Wschodzie. Teraz każde państwo przykładające rękę do tego projektu będzie musiało wziąć odpowiedzialność za coraz bardziej agresywną i ekspansywną politykę Rosji - mówił z kolei wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

Rozwiń