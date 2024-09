Rowerem po A2 w europejski dzień bez samochodu. Nagranie z radiowozu

Kuriozalna sytuacja na autostradzie A2 pod Łodzią. W okolicach węzła Emilia patrol drogówki zauważył na poboczu mężczyznę podróżującego rowerem. Niebezpieczny moment na trasie szybkiego ruchu zarejestrowała kamera z radiowozu. Widać na nim rowerzystę bez koszulki czy kasku, a obok niego przejeżdżające pojazdy, niekiedy poruszające się powyżej 120km/h. Mundurowi uniemożliwili 22-laktowi dalszą jazdę i ukarali go mandatem. "Zdarzenie miało miejsce 22 września 2024 roku, czyli w ustanowionym przez Komisję Europejską Dniu Bez Samochodu. Mimo, że ten dzień zachęca do korzystania z ekologicznych środków transportu, takich jak rower, to obowiązujące przepisy ruchu drogowego zakazują poruszania się rowerami po autostradach, o czym przekonał się 22-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego. Cyklista wyjaśnił, że decyzję o wyborze tej trasy podjął kierując się wskazówkami nawigacji, która błędnie poprowadziła go na tę drogę. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym" - przekazała policja.