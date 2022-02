Rosyjskie wojska coraz bliżej ukraińskiego Charkowa. Zdjęcia z satelity dowodem

Amerykańska firma Maxar Technologies udostępniła zdjęcia satelitarne terenów północno-wschodniej Ukrainy. Widać na nich, jak rosyjskie wojska zbliżyły się we wtorek 22 lutego do granic Ukrainy od strony miasta Charków. Obecnie od granicy dzieli ich już tylko ok. 20 kilometrów. Zdjęcia pokazują również przemieszczenie się rosyjskich jednostek stacjonujących na Białorusi w pobliże granicy tego kraju z Ukrainą. We wtorek Władimir Putin ogłosił niepodległość dwóch republik – Ługańskiej i Donieckiej. Dostał także zgodę od rosyjskich deputowanych na użycie wojska do ''zaprowadzenia pokoju'' w obydwu obwodach, opanowanych wcześniej przez prorosyjskich separatystów. Państwa NATO oraz Unia Europejska stanowczo potępiła wkroczenie wojsk rosyjskich na wschodnią Ukrainę i zadeklarowały nałożenie sankcji na Rosję.